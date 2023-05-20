США предупредили о серьезных проблемах для F-16 из-за Украины MWM: возможные потери F-16 США на Украине могут нанести удар по репутации истребителя

Фото: raf.mod.uk

США рискуют потерять значительное количество F-16 в конфликте на Украине, это нанесет серьезный удар по репутации истребителя. С таким предупреждением выступили авторы журнала Military Watch Magazine. По их данным, высока вероятность, что класс F-16 будет иметь «очень ограниченную живучесть» по причине ограниченной способности бороться с тяжелыми самолетами.

Если F-16 будут развернуты на Украине, основной риск будет возложен на Соединенные Штаты. Существует гораздо большая вероятность того, что истребители могут понести значительные потери как в результате ударов по их аэродромам, так и в воздушном бою, что нанесет серьезный удар по репутации F-16, — написано в материале издания.

Там также отметили, что ряд стран, включая Норвегию и Нидерланды, планируют полностью отказаться от истребителей этого класса. Вместо них там предполагают взять на вооружение истребители F-35, а потому теперь репутация «воздушной мощи» F-16 имеет решающее значение для их дальнейшего существования.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.