На Украине сообщили, что Залужный остается главкомом ВСУ Минобороны Украины: Залужный делает свою работу главкома ВСУ

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный продолжает исполнять обязанности. Он делает свою работу, написала она в Telegram.

Маляр опровергла предположения СМИ о том, что отсутствие Залужного на публике в последние дни вызвано ранением.

Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались, — подчеркнула она.

Маляр добавила, что информационную волну об исчезновении Залужного запустила российская сторона.

Ранее сообщалось, что председатель Комитетов начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону боевую обстановку на Украине с генералом Валерием Залужным. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер. По его словам, Милли и Залужный «обменялись прогнозами и оценками» по поводу текущей ситуации вокруг СВО.