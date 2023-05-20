«Как в Сталинграде»: эксперт назвал отличие взятия Артемовска от войн США Военэксперт Матвийчук: битва за Артемовск напоминает бои равных противников за Сталинград

Фото: Министерство обороны РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru заявил, что взятие Артемовска, о котором сегодня сообщили в ЧВК «Вагнер», отличается от всех военных действий, связанных с США, тем, что американские военные обычно полностью уничтожают территории, на которых дислоцируется противник. По его словам, ситуация в Артемовске напоминает бои за Сталинград в ходе Великой Отечественной войны.

У американцев подобных операций не было. Я бы не привел ни одной операции армии США, у них все сводится к полному уничтожению. Очень напоминает Сталинград — противники практически равные по силам, периодически переходили в наступление, контрнаступление, зависев друг от друга, — заявил Матвийчук.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

Между тем пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый в разговоре с Reuters заявил, что бои за город продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале также отметила, что ситуация критическая, но ВСУ еще контролируют ряд объектов.