Российские штурмовики взяли под контроль два квартала в Артемовске Минобороны: российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Еще два квартала в западной части Артемовска (Бахмута) взяты под контроль штурмовыми отрядами, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВДВ оказали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах.

На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах, — говорится в сообщении.

В Минобороны также указали, что за сутки на Донецком направлении ликвидировано до 200 украинских военнослужащих. Также была уничтожена различная боевая техника ВСУ: боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. 22 апреля бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль здание вокзала в Артемовске, находящегося на территории ДНР. Российская сторона прорвала оборону ВСУ в городе вдоль железной дороги.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.