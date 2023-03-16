Российские министры не смогут шесть дней совещаться с Путиным Песков заявил о переносе совещания Путина с кабмином на 22 марта

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства перенесено на 22 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, даты пришлось сдвинуть из-за длительных мероприятий по РСПП и предстоящей международной встречи, передает ТАСС.

В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта, — сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Путин готовится к участию в саммите «Большой двадцатки», который состоится в сентябре 2023 года в Индии. По данным агентства, сотрудники администрации президента планируют освободить график Путина ради посещения международного саммита. При этом журналисты подчеркивают, что финальное решение о том, посетит ли российский лидер G20, пока еще не принято.

Как утверждают источники Bloomberg, власти России уже перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который должен был состояться в сентябре, на неделю позже, чтобы Путин смог лучше подготовиться к «Большой двадцатке».