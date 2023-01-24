Российские дроны выявляют иностранных наемников по сотовым телефонам Минобороны России: дроны в зоне СВО вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Минобороны России опубликовало видео, в котором показало, как операторы российских беспилотников при помощи их бортового оборудования вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам мобильных телефонов. Полученные координаты передаются в центр, где решают, обстреливать наемников или нет, следует из записи.

На кадрах ведомства показана подготовка беспилотника к вылету, выполнение им боевой задачи по обнаружению телефонов противника, его возвращение на парашюте.

В зоне СВО обнаружили объект. Принадлежность — страна Чехия. Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены, — рассказал командир отделения дронов с позывным Старый.

Он пояснил, что бортовое оборудование БПЛА «Орлан-10» позволяет засекать абонентов связи стандартов GSM и LTE. Старый добавил, что «Орлан-10» рассылает СМС обнаруженным в районе абонентам сотовой связи, что позволяет определить их принадлежность к той или иной стране. Выявляются скопления наемников «в полях, в лесах, на дорогах», уточнил командир отделения.

Ранее газета Washington Post подсчитала, что в рядах ВСУ сейчас воюют от одной до трех тысяч иностранных бойцов. Отмечается, что число наемников уменьшилось с прошлой весны, когда сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.