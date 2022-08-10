Российская ПВО сбила семь снарядов HIMARS над Херсонской областью

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Также, по его словам, уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У» в районе Крынок.

Над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, — сказал Конашенков.

Он добавил, что за прошедшие сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Червоного Яра, Андреевки, Первомайского, Вернополья и Нового Харьковской области, а также Ивановки, Песков, Валерьяновки и Донецка (ДНР). Кроме того, в районе поселка Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда РСЗО «Смерч».

Также за сутки ВКС России уничтожили до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка Пески (ДНР). По словам Конашенкова, оставшиеся в живых мобилизованные бойцы отказались выдвигаться к линии соприкосновения и дезертировали. Кроме того, до 100 военных 93-й механизированной бригады ВСУ выведены из строя близ Андреевки Харьковской области.