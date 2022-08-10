ВКС России уничтожили 70% бригады ВСУ в Песках Минобороны России: ВКС РФ уничтожили 100 украинских бойцов под Харьковом и 70% бригады ВСУ в Песках

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Пески Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, оставшиеся в живых мобилизованные бойцы отказались выдвигаться к линии соприкосновения и дезертировали. Кроме того, до 100 военных 93-й механизированной бригады ВСУ выведены из строя близ Андреевки Харьковской области, добавил он.

В результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70-ти процентов личного состава. <...> В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники, — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что высокоточными ударами ВКС России в районе Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, заключил представитель оборонного ведомства.

За прошедшие сутки ВКС РФ также уничтожили три самолета ВСУ. Российские истребители ликвидировали Су-25, МиГ-29 и Су-27.