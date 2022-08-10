ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы РФ уничтожили три самолета ВС Украины, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. Российские истребители ликвидировали Су-25, МиГ-29 и Су-27.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населённого пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населённого пункта Новоселье, — сказал Конашенков

Он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерией наносят удары по военным объектам на территории Украины. Согласно данным Минобороны, за сутки вышеназванные силы поразили пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии «Хортица» в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Новосёловке Донецкой Народной Республики и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаев.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Фёдоровка, Выемка Донецкой Народной Республики и Кушугум Запорожской области.

Конашенков также сообщил, что высокоточными ударами ВКС России был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады в населённом пункте Красногоровка ДНР. Уточняется, что потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, а также более шести тысяч артиллерийских снарядов, минометных мин различного калибра и семь единиц автомобильной техники.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении немецкой боевой машины «Гепард». Также в районе Краматорска ДНР ликвидирована пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.