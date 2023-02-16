Роскомнадзор: ни одно СМИ не закрылось из-за фейков об СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В 2022 году ни одно СМИ не прекратило свою деятельность в связи с неоднократными распространением фейков о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооруженных сил РФ, административные (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и уголовные (ст. 280.3 УК РФ) дела уполномочены возбуждать сотрудники правоохранительных органов.

Случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о специальной военной операции с февраля 2022 года не было, — говорится в сообщении.

При этом РКН составил 16 протоколов в отношении главных редакторов или редакций СМИ за распространение недостоверной информации о ходе СВО с момента ее начала.

В конце января генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 2022 году в суд было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах России. По его словам, всего сотрудники правоохранительных органов выявили 187 фактов нарушения закона.

Ранее юрист Александр Хаминский призвал запретить анонимные Telegram-каналы и прочие онлайн-ресурсы, освещающие ход российской военной операции на Украине. Эксперт добавил, что Сеть насыщенна фейками о ВС РФ и о ситуации в зоне боевых действий, а их авторы зачастую ни разу не были на линии боевого соприкосновения.