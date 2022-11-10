Юрист призвал запретить анонимность для ресурсов и блогеров, освещающих СВО Правозащитник Хаминский: пишущие про СВО анонимы должны представиться либо быть запрещены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анонимные Telegram-каналы и прочие онлайн-ресурсы, освещающие ход российской военной операции на Украине, необходимо запретить, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт добавил, что Сеть насыщенна фейками о ВС РФ и о ситуации в зоне боевых действий, а их авторы зачастую ни разу не были на линии боевого соприкосновения.

Авторы подобных опусов сами никогда в зоне боевых действий не были, в пресс-службе Минобороны РФ не аккредитованы. Пользователи в Сети, опираясь на слухи и свои домыслы, публикуют статьи, содержащие их собственные мнения, будоража общественное мнение, которое в некоторых вопросах больше доверяет альтернативным источникам информации, чем официальным, — отметил Хаминский.

Собеседник также предложил открыто назвать свое имя даже блогерам и авторам Telegram-каналов, которых хорошо знают в профессиональной среде, на кого часто ссылаются федеральные СМИ. Сейчас, по его мнению, не время для «красивых псевдонимов».

Если информация раскрывается ее автором публично и направлена на неопределенный круг получателей, то к автору должны применяться требования к достоверности такие же, как и к журналистам или СМИ. И количество подписчиков не должно иметь решающего значения, — добавил Хаминский.

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева. Против журналиста возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Оно связано с его постом в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о событиях в Буче. В настоящий момент Колезев находится за пределами России.