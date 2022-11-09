Названа причина возбуждения уголовного дела против журналиста Колезева «Коммерсант»: уголовное дело журналиста Колезева связано с постом про Бучу

Фото: Колезев / YouTube

Дмитрий Колезев

Уголовное дело в отношение главного редактора издания Republic (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева связано с его постом в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о событиях в Буче, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Он рассказал, что журналист проходит подозреваемым по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). В настоящий момент Колезев находится за пределами России.

Как уточняет собеседник издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста еще в апреле 2022 года. Он утверждает, что помимо публикации о Буче сотрудники Следственных органов проверяли и другие посты Колезева. Незадолго до этого главред Republic покинул Россию, в настоящий момент его местоположение неизвестно. Он объявлен в уголовный розыск.

В начале апреля в социальных сетях и украинских СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими. В Минобороны России назвали опубликованные Киевом фото и видеоматериалы провокацией.

Ранее стало известно, что издателя «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск по новой статье. Ранее журналиста включили в базу розыска МВД по делу о сокрытии гражданства Канады.

По информации собеседника канала, журналиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Как сообщает SHOT, против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения нового дела, уточняет SHOT, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче.