Ранивший военкома в Усть-Илимске стрелял не из своего оружия

Фото: rosguard.gov.ru

Мужчина, устроивший стрельбу в военкомате Усть-Илимска, не является законным владельцем оружия, из которого стрелял, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Отмечается, что стрелка Руслана Зинина задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области.

Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия, — говорится в сообщении.

В Усть-Илимске мужчина открыл огонь в военкомате. Как он прошел в здание с оружием, пока неизвестно. Нападавшему этим летом исполнилось 25 лет. Известно, что он проживает в Усть-Илимске, не работает и должен был быть мобилизован 26 сентября.

В результате стрельбы был ранен начальник военного комиссариата Александр Елисеев. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком был госпитализирован, в настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Зинина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Он доставлен в медучреждение, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.