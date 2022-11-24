РКН за квартал удалил свыше 89 тысяч страниц с запрещенными данными

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В течение третьего квартала текущего года Роскомнадзор удалил более 89 тысяч страниц в Сети, содержащих запрещенную информацию, сообщает пресс-служба ведомства. За аналогичный период прошлого года было заблокировано на 29% страниц меньше. В частности, РКН убрал из публичного доступа 20 тысяч фейков о специальной военной операции РФ на Украине.

На основании судебных решений в единый реестр за указанный период было внесено более 29,2 тыс. ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. В настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен, — говорится на портале РКН.

Также отмечается, что за квартал специалисты удалили 20 тысяч материалов с азартными играми, девять тысяч материалов с детской порнографией, шесть тысяч материалов с суицидальным контентом.

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина 24 сентября сообщила, что за три дня после начала в России частичной мобилизации организация выявила полтора миллиона фейков. Руководитель добавила, что в большинстве случаев недостоверная информация исходит с территории Украины, Польши, стран Балтии. При этом чаще всего фейки появляются в Telegram и на YouTube.

Как ранее говорил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор не уведомлял телеканалы о необходимости заглушить слова «война» и «мир» в музыкальных композициях. По его словам, в России нет запрещенных слов. До этого во время исполнения певицей Zivert песни 2004 года «Все решено» группы «Гости из будущего» в программе «Битва поколений» на «Муз-ТВ» были заглушены слова «мир» и «война» в тексте «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».