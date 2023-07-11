«Реверанс в сторону Киева»: дипломат раскрыл неудобную правду о планах НАТО Дипломат Гаврилов: заседание Совета Украина — НАТО станет реверансом в сторону Киева

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НАТО подготовила к вильнюсскому саммиту трюк, призванный продемонстрировать поддержку Украины, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов в комментарии для РИА Новости. Дипломат уверен, что именно с этой целью будет организовано заседание Совета Украина — НАТО.

То, что в период саммита НАТО будет проходить заседание Совета Украина-НАТО, — просто реверанс в сторону Киева и не более того, — сказал он.

Гаврилов напомнил, что киевские власти давно настаивают на том, чтобы упростить процесс вступления Украины в Альянс. Западные страны, в частности, США и Великобритания, к этой идее относятся скептически. Они настаивают на исполнении конкретных условий.

В такой ситуации продуктивность проведения заседания Совета Украина — НАТО вызывает сомнения. В лучшем случае на совещании будут озвучены формальные гарантии дальнейшей военной поддержки, что едва ли соответствует текущим требованиям Киева, заключил дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к вопросу вступления Украины в НАТО можно будет вернуться только после прекращения боевых действий на территории страны. По его мнению, для этого важно добиться устойчивого и справедливого мира.