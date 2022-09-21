Референдумы и ядерная доктрина Референдумы о вхождении в состав России освобожденных территорий многое покажут

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Депутаты Народного собрания Донецкой Народной Республики (ДНР) во время встречи с Главой ДНР Денисом Пушилиным, на котором было объявлено о проведении референдума 23-27 сентября 2022 года по вопросу о вхождении Республики в состав РФ

Итак, с 23 по 29 сентября буквально в пожарном порядке от Херсона до Луганска и Донецка пройдут референдумы о вхождении новых территорий в состав России. Ясно, что пройдут они под кровавый аккомпанемент обстрелов артиллерии ВСУ, под звучащие из Киева угрозы посадить на 12 лет всех принявших в них участие, на фоне попыток спровоцировать, наконец, аварию в хранилище Запорожской АЭС и, значит, вызвать массовую эвакуацию населения.

Не будет сенсации в том, что результаты плебисцитов не признают ни на коллективном Западе, ни в среде наших союзников. Будь то ШОС или ОДКБ. Повторится крымский вариант. Потенциальные посредники типа Реджепа Тайипа Эрдогана возьмут в растерянности паузу, поскольку до последнего требовали восстановить территориальную целостность Украины. А в Киеве заявят о невозможности любых переговоров с «захватчиками». Впрочем, все эти расклады легко предсказуемы.

И, тем не менее, вряд ли является совпадением тот факт, что о проведении референдумов было объявлено сразу после переговоров в Пекине секретаря нашего Совбеза Николая Патрушева с китайским коллегой. Видимо, такой «экспромт» был не просто хорошо подготовлен, но и подробно обсужден с китайской стороной, от которой получены некие гарантии.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев

Нам же интересно другое: какие последствия референдумы будут иметь для нашей страны и истории. Сейчас будет много шуток по поводу известной оговорки главы СВР Сергея Нарышкина, который в ходе обсуждения на заседании Совбеза вопроса о признании ДНР и ЛНР, уверенно заявил, что поддерживает их вхождение в состав России. Мол, главный разведчик все знал с самого начала. На деле же плебисциты выглядят сейчас мерой, способной изменить моральную составляющую проводимой операции.

По всем прикидкам после всех формальных процедур Владимир Путин сможет подписать документы о приеме в состав России освобожденных территорий уже 1 октября. Иными словами, СВО автоматически приобретает характер новой отечественной войны за окончательное освобождение российской территории, в частности куска Донецкой области. А раз речь пойдет о территории страны, то придет пора воевать по-настоящему. С утверждения тех самых красных линий, очертания которых в последнее время безуспешно искали многие, а ими теперь становятся исторические границы областей.

Более того, характер СВО формально нигде не прописан, а потому те же добровольцы, покидавшие свои позиции, никакой ответственности за свои действия нести не могли. Теперь начинается война за свою территорию, отчуждение которой запрещено Основным законом государства. А значит, и мера ответственности военнослужащих кардинально другая.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Военнослужащие РФ

Не так давно президент мягко отмечал, что народная милиция донбасских республик воюет даже лучше, чем кадровая армия. Но все понимали, что дончане и луганчане воюют за свою родную землю. Теперь эта земля будет наша общая. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Население получает автоматически российское гражданство, и главное — гарантии того, что наше уже полностью российское население никто не бросит. А это особенно важно после известной «перегруппировки сил и средств» в Харьковской области, когда поверившие в то, что Россия там навсегда, попали под пресс репрессий ворвавшихся бандеровцев.

Особый момент, конечно, ядерная доктрина, которая допускает применение самого мощного и смертоносного оружия в случае нападения непосредственно на нашу землю. Конечно, вряд ли до такой стадии может дойти дело. И понятно, что все Байдены и Пелоси никогда не согласятся разменять Киев на Нью-Йорк и Лос-Анджелес. С ядерной пушкой у виска янки начинают пересматривать многие свои взгляды.

Рубикон будет перейден. Хочется верить, что все «жесты доброй воли» остаются в прошлом.