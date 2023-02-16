Разведчик США назвал восхитительную черту Путина Американский разведчик Риттер восхитился терпением Путина на фоне провокаций

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин демонстрирует восхитительное терпение перед всевозможными провокациями США, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Naturalist Capitalist. Риттер также указал, что отсутствие взаимодействия между властями России и Соединенных Штатов негативно влияет на международную обстановку.

Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение, — сказал американский разведчик.

Риттер при этом посетовал на своих сограждан, отметив, что американцы склонны верить правительству США на слово, когда те рассказывают что-то негативное о России.

По словам офицера разведки, Штаты обманывают себя, заявляя о «мифических победах» на Украине. Риттер считает, что власти США повторяют ошибки, допущенные в Афганистане.

Ранее Риттер заявил, что украинские власти, стремящиеся примкнуть к НАТО, лгут о том, что хотят мира. Офицер полагает, что в Киеве признают свой обман.

Также ранее американский журналист Джексон Хинкль констатировал, что Путин сделал мир многополярным. По его оценке, этому только способствовали попытки Запада изолировать Россию с помощью санкций.