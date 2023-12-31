ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Ростовской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщает пресс-служба российского Минобороны. По данным военных, дроны самолетного типа были ликвидированы в районе 17:40. Их целью ведомство называет попытку совершить теракт на территории России.

Около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

31 декабря российские системы ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью. В Минобороны России уточнили, что беспилотник был нейтрализован в ночь на 31 декабря.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что восемь прилетов со стороны Украины было зафиксировано в поселке Теткино. По его словам, среди населения пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. В некоторых домах нет света.

Ранее правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы. Там пояснили, что оборудование очень востребовано в условиях ведения боевых действий, поскольку позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты.