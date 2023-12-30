ВСУ обстреляли поселок под Курском

Фото: t.me/gubernator_46

Восемь прилетов со стороны Украины зафиксированы в поселке Теткино Курской области, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. По его словам, среди населения пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. В некоторых домах нет света.

Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Насчитали восемь прилетов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в ряде домов отсутствует свет. Разрушений нет, — написал Старовойт.

29 декабря от обстрелов со стороны ВСУ пострадали два жилых дома. Была повреждена линия электропередачи. Старовойт напомнил, что Глушковский район находится на границе с Украиной. Помимо поселка Теткино, украинская армия также обстреляла из минометов поселок Краснооктябрьский. В результате обстрела никто не пострадал, значительных повреждений нет.

Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате массированного ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в числе пострадавших есть ребенок. Также Гладков сообщил о повреждениях в 10 частных жилых домовладениях, при этом один дом разрушен полностью.