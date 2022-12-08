Путин заявил, что вбросы и фейки не должны мешать выполнять воинский долг

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на вручении обладателям звания Героя России медали «Золотая звезда» в Кремлевском дворце заявил, что вбросы и фейки не должны мешать выполнять боевые задачи. Он добавил, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.

Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи, — сказал Путин.

В пресс-службе Кремля ранее отметили, что награды, в частности, получили замначальника штаба Восточного округа войск Нацгвардии полковник Сергей Белозеров, командир роты спецназначения 785-го отдельного отряда 10-й отдельной бригады спецназа ЮВО майор Александр Волков и еще несколько военнослужащих. Медали «Золотая звезда» также были вручены космонавтам-испытателям ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Ивану Вагнеру и Сергею Кудь-Сверчкову.

В ходе мероприятия глава государства поддержал разволновавшегося Героя России ефрейтора Давида Малыйкина. Военнослужащий забыл слова во время выступления.