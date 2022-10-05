Путин заявил, что Россия была и будет суверенной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что Россия была и будет суверенной, передает ТАСС. Глава государства добавил, что нужно укреплять и выстраивать национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения.

Сейчас на поворотном этапе развития и нашей страны, и всего мира нужно укреплять и выстраивать суверенную систему образования и воспитания подрастающего поколения. <…> Россия была и будет суверенной, — заявил он.

Путин призвал учителей обеспечить единство образовательного пространства страны и передать школьникам нравственный, культурный код нашего народа. По его мнению, нужно исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории.

Ранее Путин заявил, что страны коллективного Запада ведут войну против России с целью превратить общество в рабскую толпу. По его мнению, алчность Запада и его желание стать гегемоном во всем мире послужили причиной гибридных войн, в том числе и против России.