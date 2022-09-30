Путин назвал причины гибридной войны Запада против России Путин: алчность Запада послужила причиной гибридной войны с Россией

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Президент РФ Владимир Путин

Страны коллективного Запада ведут войну против России с целью превратить общество в рабскую толпу, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления. По его мнению, алчность Запада и его желание стать гегемоном во всем мире и послужили причиной гибридных войн, в том числе и против России.

Запад ведет неоколониальную политику и собирает ренту гегемона, поэтому они и ставят под сомнение суверенитет стран, забирают его в пользу США. Некоторые добровольно хотят стать вассалами, кого-то запугивают и покупают, а кого-то разрушают. В алчности и есть подлинные причины гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России, — заявил Путин.

Как считает глава России, Запад хочет видеть в российском обществе «толпу бездушных рабов», а сама страна его не интересует. Россия должна оставаться в руках своих граждан, чтобы те сохраняли свои ценности и Родину, уверен Путин.

В ходе саммита ШОС Путин утверждал, что западные страны не дождутся развала России. По его словам, Запад десятилетиями культивировал идею развала СССР и исторической России. Глава государства также отметил, что с какого-то момента для достижения этой цели было решено использовать Украину. По словам президента, именно чтобы предотвратить развал России, была начата военная операция на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее сообщал, что «англосаксонские перверты» подталкивают РФ к дезинтеграции, чтобы устранить страну с мирового политического поля. Политик отмечал, что Запад пытается добиться распада российского государства путем эскалации конфликта на Украине. Медведев предостерег лидеров США и ЕС от угроз в адрес РФ, подчеркнув, что насильственный распад ядерной державы — «всегда шахматная игра со смертью».