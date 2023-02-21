Путин: Запад играл с Россией краплеными картами

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Запад играл с Россией краплеными картами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Президент напомнил, что западные страны «упивались своим вероломством» и называли Минские соглашения «спектаклем и блефом». Однако одновременно с этим, добавил Путин, Запад натаскивал офицеров украинских нацбатальонов, а также поставлял оружие. Он подчеркнул, что Киев еще до СВО вел переговоры с западными странами о поставках вооружений.

Запад играл краплеными картами и упивается своим вероломством, называя Минские соглашения спектаклем и блефом, — заявил Путин.

Глава государства добавил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. По мнению Путина, Запад при этом готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом.

Метод обмана был опробован ими и ранее, им не отмыться от позора, понятия чести не для них, — сказал президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что большая часть нынешнего послания главы государства Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. По его словам, послание Путина продлится минимум час.

Он также добавил, что еще часть послания будет посвящена развитию российской экономики в условиях западных санкций. По его мнению, президент России «даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед».