Путин: Запад готов пожертвовать остальным миром ради сохранения господства Путин заявил, что Запад готов пожертвовать странами мира ради сохранения господства

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Антироссийские санкции Запада наносят серьёзный удар по экономике тех стран, которые их вводят, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляция которого ведётся на сайте Кремля. По мнению главы государства, ограничения усугубляют глобальный кризис, а также подвергают опасности благополучие собственных граждан. Путин считает, что создатели санкционных пакетов руководствуются русофобскими соображениями и «раздутыми» политическими амбициями.

Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что санкционная одержимость Запада приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям, в том числе к возникновению голода в некоторых государствах. Президент сделал акцент на том, что вина за эти последствия лежит полностью на западных элитах, которые организовали антироссийские санкции.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения в провоцировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, ограничение экспортных возможностей возникло из-за западных санкций.