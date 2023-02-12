Путин высоко оценил героизм морпехов в ходе СВО

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отметил героизм морских пехотинцев Тихоокеанского и Северного флота. Глава государства заявил об этом, обращаясь к бывшему морпеху после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, прошедшего 9 февраля. Отрывок из передачи «Москва. Кремль. Путин» со словами российского лидера опубликовал в своем Telegram-канале ее автор, журналист Павел Зарубин.

Пехота морская работает как следует! Прямо сейчас. И героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота, — сказал Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что в ближайшее время Путин утвердит новую концепцию внешней политики России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение по этому вопросу пока ожидается.

Также 21 февраля президент России выступит с традиционным посланием Федеральному собранию. Песков сообщал, что мероприятие пройдет в Гостином Дворе. По словам спикера Кремля, в своем обращении Путин акцентирует внимание на актуальных вопросах, связанных с ходом спецоперации, а также ситуацией в экономической и социальной сферах.