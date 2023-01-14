Путин выразил соболезнования родным и близким Инны Чуриковой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы Инны Чуриковой, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Народной артистке Советского Союза было 79 лет.

Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой, — сказал Песков.

Актриса скончалась сегодня, 14 января, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, прощание с актрисой пройдет во вторник, 17 января, в театре «Ленком». Несколькими днями ранее он говорил, что Чурикова пошла на поправку и в скором времени планирует вернуться на сцену.

В июле 2022 года сообщалось, что Чурикова попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Широкой аудитории Чурикова известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Я шагаю по Москве», «Благословите женщину», «Ребро Адама», «Курьер», «Ширли-мырли».