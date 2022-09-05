Жители Донбасса, участвующие в специальной военной операции не являются профессиональными военными, однако сражаются даже лучше них, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Также глава государства отметил, что долг РФ — оказать помощь гражданам ДНР и ЛНР, против которых киевский режим развернул боевые действия.