Путин включил в Госсовет новых губернаторов Президент РФ Владимир Путин включил в Госсовет восемь новых глав регионов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в состав Государственного совета включено восемь новых глав регионов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Все они были избраны на свои посты на последних выборах в сентябре.

Речь идет о губернаторах Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главах Тамбовской области и Республики Марий Эл.

Кроме того, в состав Госсовета вошли глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). В то же время из Госсовета исключили руководителей Узловского района Тульской области и главу Тюмени.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014–2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Такой же подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предусмотрен на 2025 год, говорится в пояснительной записке к закону о заморозке накопительной пенсии.