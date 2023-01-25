Путин уверен в том, что Европа вернет себе независимость Путин: Европа вернет себе суверенитет

Фото: Пресс-служба мэра Москвы/kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества

Европа вернет себе суверенитет, заявил президент России Владимир Путин во время беседы со студентами научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». По словам российского главы, на возвращение утраченной независимости Европе потребуется «какое-то» время. Как указал Путин, для этого есть определенные исторические основания.

Многое, что происходит, оно имеет глубокие корни, определенные основания. И, конечно, время придет, в этом сомнения нет, так или иначе все-таки суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, на это нужно еще какое-то время, — сказал Путин.

Ранее российский глава заявил, что с юридической точки зрения на территории Германии до сих пор находится большое количество американских оккупационных войск. По словам президента, после Второй мировой войны ФРГ была поделена на четыре сектора: британский, французский, советский и американский. Путин отметил, что власти СССР оформили прекращение оккупационного статуса в отличие от Белого дома.

До этого бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош назвал Евросоюз «полезным идиотом» США. Он считает, что только США оказались в выигрыше в результате украинского конфликта.