Путин: американские военные оккупировали территорию Германии

Фото: flickr

С юридической точки зрения на территории Германии до сих пор находится большое количество американских оккупационных войск, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время встречи со студентами российский глава окунулся в историю, сказав о том, что после Второй мировой войны ФРГ была поделена на четыре сектора: британский, французский, советский и американский. По словам Путина, власти СССР оформили прекращение оккупационного статуса, в отличие от Белого дома.

После Второй мировой войны Германия была, как известно, разделена на 4 сектора: американский, английский, французский и советский. Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть, их там очень много, — сказал Путин.

Ранее обозреватель Gray Zone Аарон Матэ заявил, что Белый дом убедил Берлин в необходимости отправить на Украину танки Leopard, преследуя собственные интересы. Целью было рассорить Россию и Германию.

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган рассказал, что США и Германия поссорились из-за поставок танков на Украину. По его словам, это уже не первое разногласие, которое происходит между союзниками на фоне конфликта на Украине.