США и Германия поссорились из-за Украины The Time: министры обороны США и ФРГ поссорились из-за поставок танков ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танки Т-90 Вооружённых сил России

США и Германия поссорились из-за поставок танков на Украину, пишет американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган в статье для издания The Time. По его словам, это уже не первое разногласие, которое происходит между союзниками на фоне конфликта на Украине.

Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация Байдена говорит, что пока не планирует этого делать. Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом, — пишет Хенниган.

На встрече главы Пентагона Ллойда Остина с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом каждая из сторон изложила аргументы, почему не она, а оппонент должен первым предоставлять танки Украине. В частности, американская делегация утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, проще в обслуживании, а также широко доступны по всей Европе, говорится в статье.

Ранее депутаты бундестага не вынесли на голосование предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС, которое предусматривает начало процесса передачи танков Leopard Киеву. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов встречи контактной группы по обороне Украины, запланированной на 20 января на авиабазе США «Рамштайн». На заседании будет присутствовать новый министр обороны Германии Борис Писториус, который ранее принял присягу перед бундестагом.