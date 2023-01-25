Журналист из США раскрыл план Белого дома в отношении России и ФРГ Журналист Матэ: США убедили ФРГ отправить Киеву танки, чтобы рассорить Москву и Берлин

Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Обозреватель Gray Zone Аарон Матэ заявил, что Белый дом убедил Берлин в необходимости отправить на Украину танки Leopard, преследуя собственные интересы. Целью было рассорить Россию и Германию, написал он в Twitter.

Игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал «исконным интересом» США: разрыв «отношений между Германией и Россией», — подчеркнул Матэ.

Украина несколько месяцев добивалась от Запада поставок бронетехники для наступательных операций. Ее президент Владимир Зеленский даже выражал недовольство военной помощью.

Ранее, после появления сообщений немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard, на них отреагировали в Госдуме. Так, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.