В Австрии Евросоюз назвали «полезным идиотом» США Австрийский политик и публицист Грош: ЕС стал для США «полезным идиотом» на Украине

Фото: IMAGO/Wolfgang Simlinger/Global Look Press

Вена, Австрия

Бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош заявил, что Евросоюз стал для США «полезным идиотом» на Украине. Только США оказались в выигрыше в результате украинского конфликта, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Евросоюз — просто полезный идиот, в данном случае — Вашингтона. Это отголоски того, что ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности. Соединенные Штаты выигрывают от этого конфликта, — подчеркнул политик.

Он уточнил, что впервые с 1945 года военная промышленность США приносит самые высокие прибыли. Что касается Европы, то «чрезмерная эмоциональная реакция» ее руководства породила антироссийские санкции, которые оказались «драматической, серьезной ошибкой».

Грош считает, что в данной ситуации Вену «загнали в тупик». Австрийцы ложно поняли общеевропейскую солидарность и из-за этого «совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство».

По его словам, энергетические рынки сходят с ума, из-за высокой инфляции страдает общество. Результатом же стали массовые социальные потрясения, заключил политик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс, а также банков и медиа. Кроме того, новый пакет ограничений может затронуть и Белоруссию «за ее роль в оказании постоянной поддержки России».