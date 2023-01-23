ЕС усилит санкции против российских производителей БПЛА Bloomberg: ЕС усилит санкции в отношении российских компаний, производящих БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз может расширить санкции против российских компаний-производителей БПЛА, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, рестрикции также могут коснуться товаров двойного назначения, используемых военно-промышленным комплексом РФ.

В статье указано, что европейские лидеры пока не получили конкретные предложения по введению новых санкций. По сведениям агентства, часть стран, включая Польшу, а также прибалтийские государства, будет настаивать на ужесточении санкций против российских военных компаний.

Вдобавок в агентстве рассказали о работе ЕС над новыми санкциями против Белоруссии за предполагаемую поддержку РФ по вопросу проведения СВО.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что с каждым разом санкции против России становится сложнее принимать. По его словам, чем дальше, тем больше возникает споров вокруг новых ограничений.

16 января в Евросоюзе сообщили, что в рамках десятого пакета санкций обсуждается введение ограничений в отношении патриарха Кирилла, корпорации «Росатом», экспорта алмазов, снижение потолка цен на нефть из России.