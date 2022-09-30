Путин уведомил Госдуму о предложении принять в состав РФ новые субъекты

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав Российской Федерации, сообщил в Telegram-канале парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это произошло в соответствии с федеральным конституционным законом о порядке принятия новых субъектов в РФ.

Президент РФ <...> уведомил Государственную думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в РФ в качестве новых субъектов, — сообщил Володин.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.