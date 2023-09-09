Путин утвердил порядок исполнения долговых обязательств РФ по евробондам

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям, документ опубликован на портале правовой информации. Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами.

Согласно документу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица. В документе также прописан механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям.

В июне 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.

В октябре Минфин РФ в полном объеме выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году. Платежный агент «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей ($84,4 млн).

Позднее Путин обязал юрлица, имеющие обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие бумаги до 2024 года.