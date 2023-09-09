Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям, документ опубликован на портале правовой информации. Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами.
Согласно документу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица. В документе также прописан механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям.
В июне 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.
В октябре Минфин РФ в полном объеме выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году. Платежный агент «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей ($84,4 млн).
Позднее Путин обязал юрлица, имеющие обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие бумаги до 2024 года.