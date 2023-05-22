Путин обязал бизнес выпустить замещающие облигации Путин подписал указ о выпуске «замещающих» облигаций по евробондам до 1 января 2024 года

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обязал юрлица, имеющие обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие бумаги до 2024 года, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. При этом заемщики имеет право выпускать замещающие облигации неограниченное количество раз, а объем их выпуска должен быть аналогичен объему непогашенных еврооблигаций.

Оплата <...> при размещении [бумаг должна] осуществляться еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, — говорится в документе.

В июне 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.

В октябре Минфин РФ в полном объеме выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году. Платежный агент «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей ($84,4 млн).