Оператор Путина рассказал о реакции офицеров в зоне СВО на визит президента Оператор Путина: для генералов в зоне СВО приезд президента России был неожиданностью

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Президент РФ Владимир Путин

Для генералов в зоне проведения спецоперации, встречавших Владимира Путина, визит главы государства стал неожиданностью, рассказал журналисту Павлу Зарубину оператор, который сопровождал президента в его поездке. По его словам, офицеры понимали, что приедет высокопоставленный чиновник, но не знали, что это будет Путин.

Для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам, — сказал оператор.

Он подчеркнул, что президента далее провели в штаб. По его словам, там к визиту Путину никто не готовился.

Дальше его провели в штаб, там естественно к его приезду никто не готовился. Видно было, что бытовые условия для пребывания, то есть где нужно, лежит одежда. Там видно рабочий процесс, люди заняты делом, и в этот момент заходит верховный главнокомандующий, — рассказал оператор.

В ходе поездки в ЛНР президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток». Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении.

В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр». Об обстановке на этом направлении главе государства доложили командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и ряд других военачальников.

Путин на совещании с членами правительства позднее объяснил, что целью его поездки в штабы в Херсонской области и ЛНР была встреча с военными. Глава государства подчеркнул, что не хотел их надолго отвлекать, поскольку у военнослужащих много дел.