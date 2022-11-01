Путин: удары по украинским объектам — отчасти ответ за теракт в Севастополе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин признал, что сегодняшние удары по украинским объектам инфраструктуры отчасти стали ответом на теракт в Севастополе. Однако, отметил в ходе пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи глава государства, это «не все, что могли бы сделать».

Отчасти так и есть, — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, можно ли считать мощные удары, которые в понедельник, 31 октября, российские военные нанесли по объектам военного управления и энергетики Украины ответом на теракт в Севастополе.

Нападение на российские корабли в Севастополе произошло 29 октября, после чего Москва объявила о приостановке участия в «зерновой сделке», которая была заключена в июле между Россией, Украиной и Турцией при участии ООН.

Но это не все, что мы могли бы сделать, — добавил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила движение судов по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе. Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях.