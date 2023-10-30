Путин: создание палестинского государства — ключ к решению конфликта в Газе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал создание полноценного палестинского государства ключом к решению конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что текущая эскалация началась с террористической атаки на мирных граждан Израиля, но вместо наказания преступников стали мстить по принципу коллективной ответственности.

Ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — создание суверенного, полноценного палестинского государства, — заявил Путин.

Ранее Путин говорил, что застой в процессе урегулирования отношений стал причиной конфликта между Палестиной и Израилем. В ходе беседы по телефону с лидерами стран Ближнего Востока он обозначил принципиальную позицию о необходимости возобновления политического процесса и поиска путей разрешения кризиса.

11 октября президент России заявлял, что палестинская проблема волнует каждого, кто исповедует ислам. По его словам, суверенное государство Палестина так и не было создано, что является невероятной несправедливостью для жителей Ближнего Востока. Изначально, когда принималось решение о создании Израиля, речь шла и о втором суверенном государстве — Палестине, однако в силу разных обстоятельств второе государство так и не было создано, напомнил он.