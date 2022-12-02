Путин созвонился с Лукашенко

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, эту информацию представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости. Детали разговора лидеров государств пресс-секретарь не раскрыл.

Да. Был разговор, — сказал Песков.

Белорусский Telegram-канал «Пул первого» также сообщил о состоявшемся разговоре двух президентов. Канал обещал позднее раскрыть подробности беседы Путина и Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что на ближайшей встрече с российским лидером планирует обсудить бюрократические моменты, тормозящие двустороннее сотрудничество. Лукашенко также отметил, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике двух стран, можно преодолеть.

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, назначенный на 27–28 ноября, ранее был перенесен в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Предполагалось, что в столице республики пройдет двухсторонняя встреча Макея, Лаврова и Лукашенко.