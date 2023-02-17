Путин сделал Зорькина кавалером высшей награды России Путин наградил председателя Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного

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Владимир Путин, Валерий Зорькин

Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина высшей наградой России - орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указывается, что так были отмечены выдающиеся заслуги награжденного.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда РФ Зорькина Валерия Дмитриевича, — говорится в документе.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Также им могут быть награждены главы и руководители правительств зарубежных стран за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией».

Ранее Путин наградил этим орденом патриарха Московского и всея Руси Кирилла в день его 75-летия, отметив его огромный вклад в сохранение исторического и культурного наследия, а также традиционных ценностей народов России.