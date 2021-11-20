Патриарх Кирилл награждён Орденом Андрея Первозванного

В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшей государственной награды РФ — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Российский лидер Владимир Путин поздравил патриарха с 75-летним юбилеем, отметив его огромный вклад в утверждение традиционных ценностей народов России, в сохранение нашего исторического и культурного наследия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры, — заявил глава государства.

По словам Путина, под духовным водительством патриарха Кирилла Церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов. Плодотворное пастырское служение снискало патриарху высочайший авторитет, причём не только в России, но и за её пределами, уважение миллионов верующих.

Владимир Путин и Патриарх Кирилл kremlin.ru

Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре, — подчеркнул Путин.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия сумела выйти из перипетий ХХ века благодаря особому покровительству Богоматери. Он отметил, что по всем законам страны не должно было быть. Как объяснил патриарх, вначале россияне сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали её гражданской войной, потом сопротивлялись «нашествию иноплеменников — тех, что покорили всю Европу». В результате враг был побеждён.