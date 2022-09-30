Путин: Россия возглавила антиколониальное движение

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

В XX веке Россия возглавила антиколониальное движение, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле. По его словам, одна из причин многовековой русофобии со стороны Запада состоит именно в том, что Россия «не дала себя обобрать в период колониальных захватов».

Мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития. Для того чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни. Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии и нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия заставила вести европейцев взаимовыгодную торговлю, создав сильное, централизованное государство, которое развивалось на нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма.

Российский лидер отметил, что страны Запада так и остались колонизаторскими по своей сути, но Россия никогда не примет такой порядок.

Также Путин заявил, что страны коллективного Запада ведут войну против России с целью превратить общество в рабскую толпу. По его мнению, алчность Запада и его желание стать гегемоном во всем мире и послужили причиной гибридных войн, в том числе и против РФ.