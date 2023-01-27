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Путин призвал разрешить студентам работать врачами

Путин поручил создать должность врача-стажеры для студентов второго курса ординатуры

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко учредить должность врача-стажера, которая позволит работать студентам второго курса ординатуры медицинских университетов, об этом сообщается на сайте Кремля. Должность должна быть введена до 15 июля 2023 года.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности. Срок – 15 июля 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Государственной думе идет работа над законопроектом, который должен заменить термин «медицинская услуга» на «медицинскую помощь», что автоматически избавит медиков от преследования по Уголовному кодексу. Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый обратил внимание на то, что в российском законодательстве такого понятия, как «врачебная ошибка», нет, поэтому любая ситуация, связанная с естественными медицинскими рисками, юридически приравнивается к преступной небрежности или злому умыслу. Эксперт уточняет, что декриминализация врачебной ошибки приведет к тому, что специалисты перестанут уходить из профессии и общая квалификация медиков повысится.