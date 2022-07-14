Россиянам разрешили разводить кроликов и кур на дачах Путин подписал закон, разрешающий разводить кроликов и кур на садовых и огородных участках

Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет разводить кроликов и кур на дачных участках при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных и санэпидемиологических норм и правил. Документ, текст которого опубликован на портале правовой информации, также упрощает оформление таких участков в долевую собственность.

Отмечается, что для разведения кроликов и кур для территории, где расположен участок, градостроительным регламентом должна быть предусмотрена такая возможность либо выдано соответствующее разрешение.

Кроме того, поправки допускают передачу имущества общего пользования, расположенного в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости законодательно урегулировать разведение животных. Соответствующий законопроект был направлен в правительство. Именно правительству предлагалось дать право устанавливать порядок разведения животных.