Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по вкладам в валюте Путин подписал закон об отрицательных ставках по валютным вкладам для юрлиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам для юридических лиц, документ опубликован на портале правовой информации. Таким образом размер комиссии по депозитам может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Отмечается, что закон позволит снизить концентрацию средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Решение о введении такой комиссии принимается банком по своему усмотрению. Причем вводить отрицательную ставку можно как для новых, так и для старых депозитов.

Ранее стало известно, что россияне в апреле — июне купили валюты на бирже на рекордные за три года 0,4 трлн рублей. В этот период зафиксирован устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, в связи с чем сформировалась избыточная валютная ликвидность на в банковском секторе.