Путин разрешил АвтоВАЗу купить банк альянса Renault-Nissan

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АвтоВАЗ получил разрешение на покупку 100% акций РН Банка альянса Renault-Nissan. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. Сделка может быть совершена в соответствии с указом президента России о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями иностранных государств.

В соответствии с п. 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 <...> разрешить совершение акционерным обществом АвтоВАЗ сделки по приобретению 100% акций акционерного общества «РН Банк», принадлежащих БАРН Б. В. (BARN B. V.), — говорится в тексте распоряжения.

Согласно открытым данным, 60% акций РН Банка контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan. Еще 40% принадлежат ЮниКредит Банку.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр автомобилестроения ФГУП «НАМИ» приобрел все российские активы японской компании Nissan. Теперь ему принадлежит завод Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. В договоре прописано условие, позволяющее «сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места».