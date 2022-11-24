НАМИ купил все российские активы Nissan

Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге

Государственный научный центр автомобилестроения ФГУП «НАМИ» купил все российские активы японской компании Nissan, сообщили в пресс-службе учреждения. По информации центра, его руководство подписало контракт о покупке активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (российский бизнес Nissan). В результате подписания договора все 100% активов стали собственностью России в лице ФГУП «НАМИ», передает РИА Новости.

ФГУП «НАМИ» и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». В результате сделки 100% активов Nissan в России перешли в собственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — сказали в пресс-службе.

Теперь «НАМИ» принадлежит завод Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Как уточнили в пресс-службе учреждения, в договоре прописано условие, позволяющее «сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места».

При этом «НАМИ» может привлечь другие компании в качестве производственных партнеров, а также создать совместные предприятия. В частности, «АвтоВАЗ» будет отвечать за послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и за поставку запчастей.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов Группы Renault. Согласно положениям сделки, 100% акций ЗАО «Рено Россия» переходят правительству Москвы, в то время как 67,69% акций автоконцерна АвтоВАЗ переходят в собственность страны в лице подконтрольного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Остальные акции автоконцерна АвтоВАЗ сохранит ГК «Ростех».