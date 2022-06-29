Путин рассказал об итогах Каспийского саммита Путин: в Ашхабаде договорились выстраивать кооперацию в промышленности и технологиях

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах Каспийского саммита, который прошел в Ашхабаде. По словам российского лидера на встрече представителей России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении достигнута договоренность о принятии шагов по выстраиванию кооперации, прежде всего в промышленности и технологиях, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Центральноазиатский визит Владимира Путина длился два дня: 28 июня президент РФ встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, 29 июня российский глава принял участие в Каспийском саммите в Ашхабаде. Эксперты обратили внимание, что президент России посещал страны, граничащие с Афганистаном.